Ученые ПсковГУ установили культурную значимость «сюсюкания» родителей

Сотрудники Псковского государственного университета обнаружили, что диалектные детские слова в современном языке играют важную роль в создании атмосферы безопасности. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Формы, ранее считавшиеся просто «сюсюканием», оказались значимыми для культуры и стиля общения с дошкольниками.

«Речь идет о таких словах, как „кушенькать“, „поестушки“, „питьки“, „бабуньки“, которыми бабушки и матери ласково обращаются к детям», — отметила филолог Наталья Большакова.

Кроме того, было установлено, что родительский язык выходит за рамки общения с детьми и используется как способ выразить тепло и покровительство. Это меняет представление о гендерных особенностях диалектной речи.