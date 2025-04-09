Ученые предупредили о пробуждении «зомби-вирусов» из-под льдов Арктики

Быстрое таяние льдов в Арктике может привести к угрозе новой пандемии на фоне распространения «зомби-вирусов». Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Таяние вечной мерзлоты может даже привести к высвобождению древних бактерий и вирусов, которые были заморожены на протяжении тысяч лет», — заявили в публикации

Доктор Халед Абасс из Университета Шарджи назвала главной угрозой так называемые микробы Мафусаила. Они способны пребывать в состоянии покоя в почве и телах замороженных животных в течение десятков тысяч лет. По словам ученой, на фоне потепления климата и таяния вечной мерзлоты риск передачи древних болезней людям увеличивается.

Замороженные в Арктике бактерии и вирусы могут заражать живые организмы. Причем эти риски не ограничиваются районами вечной мерзлоты, поскольку дремлющие патогены находятся и в ледниках.

Ранее британская газета The Guardian предупредила о риске пандемии из-за сибирских «зомби-вирусов». Например, человечество может столкнуться с древней формой полиомиелита.