Ученые предположили наличие скрытых помещений в гробнице Тутанхамона

Авторы нового археолого-геофизического отчета предположили, что за стенами гробницы Тутанхамона в Долине царей скрываются неизвестные помещения. Об этом сообщили «Известия» .

Специалисты обследовали усыпальницу KV 62 с помощью георадара, электроразведки и микрогравиметрии. На основе выявленных аномалий и росписей исследователи построили модель комплекса, уходящего на 25–30 метров к северу. По их версии, там может находиться пять или шесть комнат, а на западе — еще одно помещение для инвентаря.

Прямым обследованием существование полостей пока не доказано, а сканирование 2018 года вовсе не выявило пустот за стенами. Авторы отчета полагают, что проходы могли засыпать породой еще в древности. Предположение о том, что в скрытых комнатах похоронена Нефертити, также остается неподтвержденной гипотезой. Для проверки теории ученым потребуется получить прямой доступ к предполагаемым полостям.