Ученые ПНИПУ раскрыли секреты тополиного пуха в Перми

В Перми из-за теплой весны сезон тополиного пуха начнется раньше обычного. Ведущий инженер ПНИПУ Мария Комбарова рассказала сайту properm.ru , что процесс продлится около трех недель. Деревья на солнце «пушат» первыми — с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

Как отметила эксперт, сама целлюлоза не вызывает аллергии, но собирает опасные загрязнители: пыльцу других растений, бактерии, сажу и выхлопные газы. Это провоцирует астму и воспаления кожи.

В городе действует запрет на высадку пушащих видов, а старые деревья постепенно стареют, поэтому в будущем проблема исчезнет сама собой, добавила Комбарова.