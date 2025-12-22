Ученые Пермского Политеха поделились интересными фактами о лошадях в преддверии 2026 года

Символом 2026 года по восточному календарю станет Красная Огненная лошадь — животное, олицетворяющее энергию, движение и свободу. Ученые Пермского Политеха поделились в беседе с Ura.ru интересными фактами о лошадях, которые могут удивить многих.

Ученые отмечают, что современная лошадь ведет свою родословную от гиракотерия — небольшого животного, обитавшего на планете около 50–55 миллионов лет назад. Постепенно гиракотерий эволюционировал, и его рост увеличивался, укреплялся скелет, упрощалась структура конечностей. Финальным звеном перед одомашниванием стали дикие виды — тарпан и лошадь Пржевальского.

Лошадиное копыто называют «вторым сердцем» из-за его важной роли в кровообращении. Копыто действует как природный насос, помогая преодолевать силу тяжести и обеспечивая кровоснабжение плотных тканей.

Способность лошадей дремать стоя обеспечивается уникальным пассивным механизмом блокировки суставов. Эта эволюционная адаптация обеспечивает мгновенную готовность к бегству при опасности. Однако для фазы глубокого сна лошадям необходимо лечь.

Уникальная анатомия черепа лошади сформировалась для безопасного длительного галопа. Она надежно разделяет пути пищи и воздуха, минимизируя риск удушья от попадания инородных частиц в легкие, и оптимизирует газообмен. Однако любая закупорка носовых ходов при специфических болезнях в условиях одомашнивания грозит животному удушьем.

Иногда лошади задирают верхнюю губу, образуя гримасу, напоминающую улыбку. Эта гримаса нужна для сканирования химического состава окружающей среды с помощью органа Якобсона, расположенного на небе животного.

Эти и многие другие факты делают лошадь удивительным животным, изучение которого продолжается уже много лет.