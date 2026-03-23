Ученые Пермского Политеха оценили влияние снежной зимы на численность насекомых и змей

После снежной зимы многие опасаются нашествия насекомых и змей. Однако ученые Пермского Политеха в разговоре с URA.RU развеяли миф о прямой связи между высотой сугробов и масштабами летнего нашествия вредителей.

Ведущий инженер и ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова рассказала, что решающее значение имеет не столько толщина снежного покрова, сколько его равномерное наращивание с первыми заморозками.

«Именно такие бесснежные периоды на фоне низких температур становятся критическими», — отметила она.

Эксперт экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин добавил, что численность популяций чаще всего «считается» не зимой, а весной и летом. В природе много ограничителей выживаемости популяций: скорость прогрева, влажность, наличие воды и кормовой базы, а также погодные колебания.

Ученые подчеркнули, что даже успешная зимовка не гарантирует выживание популяции. Оценивать последствия спячки можно только после ее завершения, учитывая сроки установления снежного покрова, особенности выживания разных видов в холода и характер таяния.

По мнению ученых, численность насекомых также зависит от температурного режима весной. Теплая весна способствует выживанию перезимовавших особей и активизации их естественных врагов, что поддерживает баланс в экосистеме.

Эксперты заключили, что экстраординарных событий в этом году, скорее всего, не будет. У человечества достаточно средств и опыта, чтобы противостоять возможным угрозам от вредителей.