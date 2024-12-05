Ученые оценили вероятность новой магнитной бури

В ближайшие дни обойдется без сильных магнитных бурь. Их вероятность в период с 5 по 7 декабря равна 5%, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Магнитосфера останется спокойной все три дня, уровень активности не достигнет даже слабого G1. С 5 по 7 декабря вероятность магнитной бури составит 5%, сильного магнитного шторма — 1%.

По прогнозу ученых, магнитосфера придет в возбужденное состояние с 10 по 13 декабря и 19 декабря. Однако магнитной бури по-прежнему не предвидится.

Первая крупная вспышка после трехнедельного перерыва произошла 25 ноября между 10:24 и 10:42. Она случилась на восточном крае Солнца, поэтому выброс массы миновал Землю.

До перерыва магнитная буря прогнозировалась 7 ноября. Метеозависимые люди могли почувствовать ее последствия.