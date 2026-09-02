Ученые опровергли самые популярные мифы о здоровье

Несмотря на накопленные человечеством знания, некоторые научные мифы продолжают существовать. Например, убеждения, что люди используют только 10% мозга, нервные клетки не восстанавливаются, а для здоровья необходимо выпивать не менее двух литров воды в день. Эти заблуждения продолжают передаваться из поколения в поколение, несмотря на опровержения ученых, сообщил URA.RU .

Существует распространенное заблуждение, что люди используют только 10% своего мозга. Однако современные исследования с помощью методов нейровизуализации показывают, что мозг работает практически на полную мощность, хотя и не все его участки активны одновременно. Даже во сне мозг продолжает выполнять свои функции, поддерживая дыхание и сердцебиение.

Утверждение о необходимости выпивать два литра воды в день не имеет научного обоснования. Норма потребления жидкости индивидуальна и зависит от веса, возраста, активности, климата и питания. Исследования показывают, что здоровые люди получают достаточно жидкости из пищи и напитков. Принудительное употребление большого количества воды не улучшает здоровье и может быть опасно.

Долгое время считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако современные исследования доказали, что в мозге взрослых людей происходит нейрогенез — образование новых нервных клеток. Это означает, что мозг способен к восстановлению и обновлению.

Существует заблуждение, что левое полушарие мозга отвечает за логику и математику, а правое — за творчество. Однако научные исследования опровергают это утверждение. Любая сложная задача задействует оба полушария, которые постоянно обмениваются сигналами.