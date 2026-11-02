Ученые обнаружили механизм защиты печени и мозга с помощью селена

Исследователи Сеченовского университета выяснили, как селен защищает митохондрии и поддерживает выработку энергии в клетках, сообщил сайт Zvezdanews со ссылкой на портал «Наука.РФ».

Микроэлемент и специальные белки — селенопротеины — регулируют обновление клеточных структур и помогают избавляться от поврежденных органелл. По словам директора Центра биоэлементологии и экологии человека профессора Анатолия Скального, в перспективе эти данные помогут разработать методы защиты тканей при различных заболеваниях.

Опыты на животных показали, что соединения селена уменьшают токсическое поражение печени и защищают ткани мозга при ишемическом инсульте. Однако для создания терапевтических методов обнаруженные механизмы еще предстоит проверить в клинических испытаниях на людях.