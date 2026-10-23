Ученые обнаружили в Музее Пополь-Вух в Гватемале коренной зуб майя с нефритовой вставкой, которая была установлена при жизни владельца. Об этом пишет Ferra.ru .

Исследователи описали нижний первый моляр размером около 11 на 11 мм с зеленым камнем на жевательной поверхности. Конусно-лучевая томография выявила в пульпе участки дистрофической кальцификации, что доказывает прижизненное вмешательство. Как отметил основатель сети «Зубы за один день» Залим Кудаев, камень вжат вровень с поверхностью, чтобы не мешать при жевании.

Артефакт принадлежал человеку 24–30 лет, жившему в классический период майя (250–900 гг. н. э.). Ученые рассматривают две версии появления вставки: удаление кариозного очага, что делает находку самой ранней известной пломбой, либо символическая практика. Пол, статус и точную дату владельца установить не удалось, так как зуб хранится отдельно от челюсти.