Ученые обнаружили связь между ультраобработанной пищей и жироотложением в мышцах

Специалисты из США выяснили, что большое количество ультраобработанных продуктов в рационе может привести к увеличению жира в мышцах бедра. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Radiology.

Для анализа были использованы данные 615 участников программы Osteoarthritis Initiative — людей около 60 лет, которые не болеют остеоартритом, но находятся в группе риска. Ученые оценили степень жировой инфильтрации мышц с помощью МРТ-сканирования бедра и по пятибалльной шкале Гутальера. Рацион участников изучали на основе опросника питания за предыдущие 12 месяцев с применением классификации NOVA, которая разделяет продукты по степени промышленной переработки.

В результате выяснилось, что ультраобработанные продукты в среднем составляли 41,4% ежедневного рациона участников. Чем больше их доля в питании, тем сильнее жировая инфильтрация в мышцах бедра. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола, уровня физической активности, калорийности рациона и индекса массы тела.

Авторы исследования отмечают, что ультраобработанные продукты содержат много добавленных жиров и сахара, но мало белка и необходимых питательных веществ. Именно дефицит качественного белка и микронутриентов может нарушать поддержание мышечной ткани, способствуя замещению мышц жиром. Половых различий в этой закономерности не обнаружено — эффект проявлялся одинаково у мужчин и женщин.

Ученые подчеркивают, что результаты предварительные и требуют подтверждения в масштабных продольных исследованиях.