Ученые обнаружили повышенный риск фиброза печени при стеатозе из-за алкоголя
Специалисты из Университета Южной Калифорнии установили, что риск развития тяжелых повреждений печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (стеатозом) возрастает втрое при эпизодическом употреблении больших количеств алкоголя. Об этом сообщила «Москва.ру».
Ранее медики ориентировались на общий объем выпитого за определенный период, предполагая, что умеренное потребление алкоголя несет низкий риск. Однако исследования USC показали, что важнее не количество алкоголя в среднем, а характер его употребления.
Стеатоз, поражающий от 13% до 32% взрослых людей в разных регионах мира, чаще встречается у людей с лишним весом или ожирением. При этом заболевании в тканях печени накапливаются прослойки жира, орган увеличивается в размерах и возникают хронические воспаления.