Ученые обнаружили повышенный риск фиброза печени при стеатозе из-за алкоголя

Специалисты из Университета Южной Калифорнии установили, что риск развития тяжелых повреждений печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (стеатозом) возрастает втрое при эпизодическом употреблении больших количеств алкоголя. Об этом сообщила «Москва.ру» .

Ранее медики ориентировались на общий объем выпитого за определенный период, предполагая, что умеренное потребление алкоголя несет низкий риск. Однако исследования USC показали, что важнее не количество алкоголя в среднем, а характер его употребления.

Стеатоз, поражающий от 13% до 32% взрослых людей в разных регионах мира, чаще встречается у людей с лишним весом или ожирением. При этом заболевании в тканях печени накапливаются прослойки жира, орган увеличивается в размерах и возникают хронические воспаления.