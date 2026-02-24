Ученые обнаружили, что южная часть Индийского океана стремительно теряет соленость

Международная группа ученых выяснила, что один из самых соленых районов Мирового океана — южная часть Индийского океана — стремительно теряет соленость. Это может оказать влияние на глобальные климатические процессы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, сообщили «Известия» .

Средняя соленость океанской воды составляет около 3,5%, однако она различается по регионам. Южные воды Индийского океана у юго-западного побережья Австралии считались одними из самых соленых на планете.

Разница в солености формирует глобальную систему циркуляции — термохалинный «океанический конвейер», распределяющий тепло и соль по Земле. Эта система переносит теплые воды из Индо-Тихоокеанского региона в Атлантику, благодаря чему климат Западной Европы остается относительно мягким.

Анализ данных за последние 60 лет показал, что площадь наиболее соленых вод в южной части Индийского океана сократилась примерно на 30%. По мнению исследователей, это произошло из-за климатических изменений, которые повлияли на направление ветров над Индийским океаном и тропической зоной Тихого океана.

Сдвиг ветров усилил перенос воды из Индо-Тихоокеанского пресноводного бассейна, из-за чего соленость региона снижается, а плотность воды падает. Это ослабляет вертикальное перемешивание, при котором поверхностные воды уходят вглубь, а глубокие поднимаются вверх, обеспечивая перенос тепла и питательных веществ.

Авторы работы отмечают, что дальнейшее потепление климата может усилить расширение пресноводного бассейна и изменить маршруты океанических течений. В перспективе это может повлиять на взаимодействие океана и атмосферы, глобальную циркуляцию и морские экосистемы.