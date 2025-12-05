Ученые обнаружили более высокие уровни биомаркеров болезни Альцгеймера в крови у людей с нарушенной функцией почек

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medical Xpress, у людей с нарушенной функцией почек обнаружены более высокие уровни биомаркеров болезни Альцгеймера в крови. Однако исследование не устанавливает причинно-следственную связь между почечной дисфункцией и повышением уровня биомаркеров, написали «Известия» .

Доктор медицинских наук из Каролинского института в Стокгольме Франческа Гаспарини подчеркнула, что, хотя исследование не подтвердило прямую связь между снижением функции почек и увеличением риска деменции, оно показало, что нарушение функции почек может ускорить развитие деменции у людей с высоким уровнем биомаркеров.

В исследовании приняли участие 2279 человек без признаков деменции, средний возраст которых составлял 72 года. Испытуемые проходили медицинские обследования, когнитивные тесты и сдавали кровь для анализа функции почек и уровней биомаркеров болезни Альцгеймера, включая тау-белок, бета-амилоид, нейрофиламентные легкие цепи и глиальные фибриллярные кислые белки.