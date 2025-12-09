Ученые НЦФМ создадут сверхточные ядерные часы для фиксации замедления времени в любой точке галактики

Ученые Национального центра физики и математики приступили к проекту создания сверхточных ядерных оптических часов. Эти часы помогут определить, как замедляется время в любой точке галактики. Об этом рассказал научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, часы нужны для того, чтобы движущийся объект всегда точно знал, где он находится в пространстве без связи с глобальными навигационными системами. Это особенно важно для дальнего космоса, где нет никакой навигации.

Такие часы позволят создать систему ориентации по гравитационному полю и показывать положение объекта с сантиметровой точностью, подчеркнул Сергеев.