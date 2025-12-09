Ученые НЦФМ создадут новый тип метеоустойчивой лазерной связи для всепогодного интернета

Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) работают над созданием всепогодного интернета с помощью нового типа метеоустойчивой лазерной связи. Это позволит обеспечить устойчивое интернет-соединение в местах, где прокладка оптоволокна невозможна, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ — Саров) продемонстрировали возможность передачи гигабита в секунду с помощью квантово-каскадных лазеров. Физико-технический институт имени Иоффе в последние годы установил несколько мировых рекордов по мощности излучения на определенных длинах волн, что позволяет говорить о возможности создания метеоустойчивой беспроводной связи.

Выпускать устройства на основе этой технологии может компания «Мостком», которая видит в ней широкие перспективы.