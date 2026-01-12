Ученые НовГУ выявили простой метод диагностики рисков сердечно-сосудистых осложнений у больных с ХБП

Исследователи из Новгородского университета выявили простой метод диагностики рисков сердечно-сосудистых осложнений у больных с хронической болезнью почек (ХБП). Ученые установили, что повышенный уровень индоксил сульфата в крови является важным индикатором нарушений сердечно-сосудистой системы у таких пациентов, написала «Газета.Ru» .

Индоксил сульфат — вещество, образующееся в печени из аминокислоты триптофан. В здоровом организме оно быстро выводится почками, не задерживаясь в крови. Однако при заболеваниях почек фильтрация нарушается, и токсин накапливается, воздействуя на сердце и сосуды.

Научная группа провела сравнительное исследование, обследовав 70 пациентов с ХБП. Пациенты были разделены на две категории: первая группа состояла из лиц с тяжелой стадией заболевания (терминальная почечная недостаточность), вторая — из пациентов с начальной стадией болезни. Выяснилось, что у пациентов с тяжелой формой ХБП содержание индоксил сульфата значительно выше, что коррелирует с развитием кардиологических отклонений.

Этот показатель позволяет медикам проводить оценку рисков сердечно-сосудистых расстройств задолго до клинических проявлений. Открытие ученых создаст предпосылки для ранней диагностики и профилактического лечения пациентов с заболеваниями почек, минимизируя вероятность тяжелых последствий для здоровья.