Ученые НовГУ разработали керамический материал для конденсаторов повышенной мощности

Ученые Новгородского государственного университета совместно с зарубежными коллегами разработали инновационный керамический материал для конденсаторов повышенной мощности. Как сообщает издание «Известия» , разработка отличается высокой энергоемкостью и устойчивостью к разрушению под воздействием сильного электрического поля.

Основой материала стали изменения на уровне атомной структуры: в некоторых участках вместо атомов кислорода образовались так называемые «пустоты». По словам директора Научно-исследовательского центра полупроводникового материаловедения НовГУ Виктора Леонтьева, эти вакансии позволяют накапливать больше энергии, одновременно повышая прочность изделия, пишет Ferra.ru.

Новую керамику планируют использовать в медицинской разрядной технике, например в литотрипторах, которые применяют электрические импульсы для разрушения камней в почках. В перспективе материал может применяться в импульсных космических двигателях, радарах, рельсотронах и лазерах.