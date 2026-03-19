Ученые НГУ обнаружили, что травяной покров играет важную роль в накоплении углерода в лесах Западной Сибири

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили, что в лесах Западной Сибири травяной покров играет важную роль в накоплении углерода. Как сообщило РИА «Новости» , участие травы в этом процессе сопоставимо с ролью деревьев, что противоречит прежним ожиданиям.

Специалисты сосредоточили внимание на осиновых и березовых лесах, расположенных в предгорной подтайге Западной Сибири на правом берегу Оби в Новосибирской области. Эти леса отличаются от северных бореальных лесов своей густотой и разнообразием трав, высота которых достигает 1,1 метра, написал «Ридус».

Ученые установили, что травяной слой в этих экосистемах имеет более значительное значение в процессе фотосинтеза, чем считалось ранее.

«Ежегодно возобновляемая масса травяного яруса равна или даже превосходит массу листвы в кронах деревьев», — отмечают в НГУ.

Это делает травяной слой фотосинтетически активным и сравнимым по эффективности с древесным кроном.