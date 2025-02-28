Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма: водоросли Cladophora улучшают массу тела кроликов

Исследователи из Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН совместно с учеными Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма пришли к выводу, что включение водорослей Cladophora в рацион питания кроликов положительно сказывается на их массе тела, улучшает общее физиологическое состояние и укрепляет иммунную систему. Об этом написала газета «Взгляд» .

Впервые было доказано, что эта водоросль эффективна в качестве кормовой добавки. Ученые провели исследования, направленные на изучение влияния Cladophora на кровь и ростовые показатели животных.

Так, водоемы Крыма содержат большое количество водорослей рода Cladophora, образующих плотные скопления с биомассой свыше пяти килограммов на квадратный метр. Исследователи вручную собирали кладофору в гиперсоленых озерах, затем из нее производились гранулы, которые добавлялись в корм кроликам. Эксперимент наглядно показал, что такая добавка способствует росту и укреплению здоровья животных.