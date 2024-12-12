Ученые нашли в болотах новые памятники каюковской культуры

Археологи Сургута подвели итоги работы в 2024 году по изучению обнаруженных памятников археологии Каюково 3 и Каюково 4. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Институт археологии Севера.

Эти населенные пункты возникли в неолитическую эпоху рядом со старыми водоемами вблизи более древних Каюково 1 и Каюково 2.

Изучение данных объектов затруднено из-за сильной заболоченности этой области, археологические памятники продолжают уходить под воду.

Для поиска археологических объектов привлекли команду ученых из разных областей — археологов, палеоклиматологов и палеогеографов. Летом и осенью 2024 года они провели анализ территорий в окрестностях озера Большое Каюково. В результате были обнаружены более поздние археологические памятники Каюково 3 и Каюково 4, расположенные ближе к озеру.

Во время раскопок в районе траншей специалисты нашли фрагменты керамики с разнообразным орнаментом, которые по типологии схожи с керамикой из соседних поселений Каюково 1 и 2. Участники экспедиции отобрали торфяные керны и образцы для спорово-пыльцевого анализа, а радиоуглеродное датирование поможет определить возраст находок.

Результаты археологических работ в рамках этого проекта помогут разработать методику поиска и проведения раскопок на других болотистых участках Югры.