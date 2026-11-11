Ученые нашли космическую пыль на городских крышах и во льдах Антарктиды

Специалисты из Великобритании, Нидерландов и Японии изучили пылинки, собранные изо льдов Антарктиды и с городских крыш. Выяснилось, что источник примерно каждой десятой частицы нельзя связать с известными космическими телами. Ученые назвали такую пыль «Чужой». Ее выдал химический и изотопный состав: в частицах слишком много серы и нет обычного минерала магнетита, пишет KP.RU.

Пылинки оказались слоистыми: слои, богатые изотопом кислорода-16, чередуются с оболочками, бедными кислородом. По данным исследователей, это говорит о необычных условиях на родительском теле, которое, вероятно, располагалось недалеко от Земли.

«В районе взрыва существенно повышена концентрация сферул. И вполне вероятно, что это связано именно со взрывом и рассеянием вещества метеорита в атмосфере», — рассказал научный сотрудник Лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Константин Рязанцев.

По оценке ученых, на Землю за сутки падает около 14,2 тонны космического вещества. Часть этих частиц оседает на крышах домов и подоконниках, но отличить их от земной пыли бывает сложно: похожие шарики выбрасывают в воздух заводы и автомобили.