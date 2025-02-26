Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной

Физики из США и Швейцарии получили первые потенциальные доказательства существования параллельных миров. Об этом сообщил сайт News Frol.
Ученые обнаружили в ускорителе частиц квантовые отклонения, которые нельзя объяснить с точки зрения классической науки. Это может говорить о существовании невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.
Если гипотеза окажется верной, она откроет путь к разработке технологий, позволяющих перемещаться между разными измерениями.
В конце января астрономы зафиксировали редкое космическое явление на Солнце — выброс черной призрачной структуры. Темное облако ученые наблюдали в течение трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.
Спортсмены из Мытищ победили на областном первенстве по футзалу
Начальник отдела Ильинское отчиталась об итогах работы на встрече с жителями
Автоинспекторы в Мытищах напомнили водителям правила перевозки детей
Напавшие на консульство России в Марселе признали вину
В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом
Спортсмены из Лыткарина выиграли первенство области по ушу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте