Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной

Физики из США и Швейцарии получили первые потенциальные доказательства существования параллельных миров. Об этом сообщил сайт News Frol.

Ученые обнаружили в ускорителе частиц квантовые отклонения, которые нельзя объяснить с точки зрения классической науки. Это может говорить о существовании невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

Если гипотеза окажется верной, она откроет путь к разработке технологий, позволяющих перемещаться между разными измерениями.

В конце января астрономы зафиксировали редкое космическое явление на Солнце — выброс черной призрачной структуры. Темное облако ученые наблюдали в течение трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.