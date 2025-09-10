Ученые НАСА нашли возможные признаки древней жизни на Марсе

Марсоход Perseverance собрал на поверхности Марса минеральные отложения, которые могут доказать существование микробной жизни на планете в прошлом. Об этом заявила руководитель научных программ НАСА Никола Фокс .

По ее словам, Perseverance ранее обнаружил на Красной планете камень с похожими на леопардовые пятнами.

«Это своего рода оставшийся след. И это могло быть связано с древней жизнью и существовать миллиарды лет назад», — сказала Фокс.

Представитель НАСА предположила, что обнаруженные отложения образовались в условиях низкотемпературных реакций, что может указывать на их биологическое происхождение.

Для подтверждения наличия древней жизни на Марсе найденный образцы нужно доставить на Землю для анализа. Однако из-за финансовых трудностей НАСА это может произойти только в 2030 году.

Ранее американский марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие. Он обнаружил в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы.