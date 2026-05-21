Ученые КФУ создали новые пробиотические штаммы для лечебного питания

В Крымском федеральном университете разработали новые пробиотические штаммы, предназначенные для создания лечебного питания и кисломолочных продуктов. Об этом радио Sputnik проинформировала заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КФУ Татьяна Сатаева.

По ее словам, бактерии были выделены из биоматериала более чем двухсот клинически здоровых молодых людей. В рамках исследования специалисты проанализировали способность микроорганизмов прикрепляться к клеткам кишечника, выживать в кислой среде и желчи, а также подавлять патогенную микрофлору.

Пробиотические штаммы успешно прошли генетическую экспертизу и признаны полностью безопасными для человека. Сейчас идет подбор качественного молока, включая безлактозные варианты, для применения новых бактерий в производстве.

На кафедре продолжаются исследования по поиску пробиотиков для профилактики заболеваний полости рта, а также для поддержания здоровья легких при ОРВИ, гриппе и коронавирусе.