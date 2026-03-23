Ученые ЮФУ выявили механизмы адаптации микроорганизмов в загрязненной почве

Специалисты из Южного федерального университета определили, как микробы выживают в условиях сильного загрязнения тяжелыми металлами. Об этом сообщили «Известия» .

Объектом изучения стали хемоземы в пойме реки Северский Донец в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области, на месте бывшего озера Сорное. С середины прошлого века до 1990-х годов эта территория использовалась для сброса сточных вод химического предприятия «Каменскволокно», что привело к значительному превышению содержания цинка в грунте.

Младший научный сотрудник фронтальной лаборатории «Биоинженерия ризосферы» ЮФУ Елизавета Пуликова отметила: «Экстремально загрязненные почвы представляют уникальную модель для изучения баланса азотного цикла, где нитрификация, как индикаторный процесс, должна полностью прекращаться из-за токсичности тяжелых металлов, однако активность сохраняется».

Для понимания механизмов адаптации ученые применили комплексный подход, включавший химический и физический анализ грунта, исследование ферментативной активности микроорганизмов, выделение и секвенирование почвенной ДНК, а также биоинформатическую обработку полученных данных. Это позволило детально изучить структуру микробного сообщества и механизмы его адаптации.

Ранее, в ноябре прошлого года, исследователи из Университета Бремена обнаружили активные микроорганизмы в экстремально щелочной среде глубоко под океаном, где уровень pH достигает 12. Для этого использовалось изучение липидных биомаркеров — особых жировых молекул, по которым можно судить о жизнедеятельности организмов.