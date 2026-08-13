Ученые из Великобритании выяснили, что красивые люди имеют более высокий уровень интеллекта
Ученые из Лондонской школы экономики установили, что красивые люди действительно имеют более высокий уровень интеллекта. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на Psychology Today.
В ходе исследования специалисты наблюдали за 17,5 тысячи британцев, родившихся в одну неделю марта 1958 года. Выяснилось, что IQ привлекательных британцев на 13,6% выше среднего, а у симпатичных британок — на 11,4 пункта. Похожие результаты показали наблюдения за 35 тысячами человек в США.
Это явление объясняется эволюционной логикой: умные мужчины чаще достигают высокого статуса, высокостатусные мужчины выбирают красивых женщин, а интеллект и красота наследуются.
Кроме того, исследования показали, что красивые женщины чаще выбирают мужчин своего круга — похожих по образованию, статусу и внешности. Это называется ассортативным спариванием. Социолог Элизабет МакКлинток из Стэнфорда обнаружила, что предыдущие исследования не учли эффект подбора пар по сходству.
Таким образом, естественный отбор в современных условиях — это не выживание сильнейшего, а выживание тех, кто умеет выстраивать отношения на основе привязанности, а не обмена. Самые устойчивые пары — это те, где ценят общую историю, доверие и эмоциональную безопасность.