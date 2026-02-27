Ученые из университета Цзяо Тун выявили химическое вещество, которое может способствовать ускоренному старению

Исследователи из Медицинской школы Шанхайского университета Цзяо Тун идентифицировали химическое вещество, которое может способствовать ускоренному старению, особенно среди мужчин в возрасте 50–60 лет, сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Доктор Я-Цянь Сюй, первый автор исследования, пояснил, что это вещество — пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС). Эти соединения могут ускорить процесс старения, увеличивая риск развития хронических заболеваний, рака и деменции.

Для проведения исследования ученые собрали данные о 326 участниках из США, включая образцы крови. В крови 95 % участников были обнаружены два типа ПФАС, которые часто используются в антипригарных покрытиях и средствах для предотвращения образования пятен.

Анализ показал, что повышенная концентрация ПФАС была напрямую связана с ускоренным биологическим старением, особенно у мужчин среднего возраста.