Ученые из Университета Суррея в Великобритании обнаружили особенности проявления депрессии у представителей южноазиатских этносов. Согласно исследованию, проведенному под руководством Лидии Пул, депрессия у этой группы населения проявляется преимущественно через соматические симптомы, сообщил журнал The British Journal of Psychiatry .

Исследователи провели анализ 40 работ, охватывающих данные о крупных южноазиатских диаспорах в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Результаты показали, что вместо классических психологических проявлений на первый план выходят физические недомогания. Среди наиболее распространенных признаков были выделены боли в теле, голове и шее, а также специфические ощущения в области сердца: сжатие, давление и одышка, написали «Известия».

Кроме того, пациенты жалуются на повторяющиеся негативные мысли и серьезные нарушения сна. По мнению йога-практика и духовного учителя Джи Парамгуру, лечение тревоги и депрессии с помощью медитации и йоги не является эффективным.