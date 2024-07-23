Ученые из Университета Шеффилда: сахар поможет справиться с мужским облысением

Ученые из Университета Шеффилда провели исследование и выяснили, что присутствующий в организме сахар способен предотвратить облысение у мужчин. Об этом сообщил журнал Frontiers in Pharmacology.

Специалисты установили, что применение небольшой дозы 2-дезокси-D-рибозы помогло восстановить рост волос у мышей. Простой сахар может быть также эффективен, как миноксидил — препарат, используемый для борьбы с выпадением.

Кроме того, сахар способствует заживлению ран и образованию новых кровеносных сосудов, сообщил сайт kp.ru.