Ученые из Университета Пенсильвании: орехи пекан влияют на «плохой» холестерин

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что употребление орехов пекан в качестве перекуса помогает снизить уровень холестерина в крови. Это показали исследования, результаты которых были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

У тех, кто регулярно ел орехи пекан, снизились показатели общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП. При этом уровень «хорошего» холестерина ЛПВП у них повысился, написало «АБН24».

Такой эффект связан с тем, что в орехах пекан содержатся полифенолы — антиоксиданты, которые улучшают состояние сосудов и кровообращение.