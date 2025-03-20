Ученые из Университета Пенсильвании: орехи пекан влияют на «плохой» холестерин

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что употребление орехов пекан в качестве перекуса помогает снизить уровень холестерина в крови. Это показали исследования, результаты которых были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.
У тех, кто регулярно ел орехи пекан, снизились показатели общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП. При этом уровень «хорошего» холестерина ЛПВП у них повысился, написало «АБН24».
Такой эффект связан с тем, что в орехах пекан содержатся полифенолы — антиоксиданты, которые улучшают состояние сосудов и кровообращение.
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