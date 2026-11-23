Международная группа исследователей под руководством профессора Андерса Фьелла из Университета Осло проанализировала около 783 тысяч результатов тестирования эпизодической памяти, собранных в пяти долгосрочных проектах с наблюдением до 30 лет. В выборку вошли данные примерно 219 тысяч человек. Об этом сообщил сайт RuNews24 со ссылкой на Nature Medicine.

Выяснилось, что люди, родившиеся позже, вступали в пожилой возраст с более высокими исходными показателями памяти, а ее дальнейшее ухудшение происходило медленнее, чем у предшественников. По словам Фьелла, эти преимущества стали результатом улучшения условий жизни, образования и здоровья на протяжении XX века, пишет «Свободная пресса».

Исследователи предупреждают, что сохранение положительной тенденции не гарантировано. Снижение физической активности, распространение избыточного веса и рост социального неравенства могут ухудшить перспективы здоровья мозга у следующих поколений.