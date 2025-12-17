Ученые из Университета Лимерика выяснили, что характеристики личности могут влиять на продолжительность жизни

Специалисты Университета Лимерика выяснили, что характеристики личности могут влиять на продолжительность жизни, воздействуя на поведение и биологические процессы. Это следует из данных, опубликованных журналом Medical Xpress .

Ученые проанализировали информацию о почти 6 миллионах лет жизни 569 859 человек и обнаружили, что нейротизм, который проявляется в тревожности и эмоциональной нестабильности, может увеличивать риск ранней смерти. Особенно это касается молодых людей, написали «Известия».

В то же время такие черты, как добросовестность, экстраверсия и склонность к социальному взаимодействию, могут снижать этот риск.

«Наша работа показывает, что-то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, связано не только с удовлетворением жизнью и социальными отношениями, но и с продолжительностью нашей жизни», — отметил доцент кафедры психологии Университета Лимерика, научный сотрудник Института исследований здоровья Майри МакГихан.