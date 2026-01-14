Ученые из Университета Киото приблизились к пониманию механизма прокрастинации

Исследователи из Университета Киото выявили нейронную цепь в мозге макак, отвечающую за склонность откладывать выполнение задач. Результаты своих экспериментов они опубликовали в журнале BBC Science Focus .

Ученые выяснили, что за «тормоз мотивации» отвечают две области мозга: вентральный стриатум (ВС) и вентральный паллидум (ВП). ВС оценивает вознаграждение и мотивацию, а ВП либо запускает действие, либо блокирует его. Если задача кажется стрессовой, ВС «сообщает» ВП, что ее лучше отложить, написали «Известия».

В ходе экспериментов ученые временно нарушили связь между ВС и ВП с помощью метода хемогенетики. После этого макаки стали значительно охотнее приступать к заданиям, даже зная о неприятном воздействии.

Это открытие может помочь в разработке методов лечения нарушений мотивации, например, при депрессии. Однако исследователи подчеркивают необходимость дополнительных исследований и этических обсуждений перед возможным применением таких подходов.

Ведущий автор работы, доцент нейронаук Киотского университета Кэнити Амемори предупредил, что чрезмерное ослабление «тормоза мотивации» может привести к опасному поведению или чрезмерному риску.