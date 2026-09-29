Ученые из Университета Кенхи в Сеуле связали однообразное питание младенцев с риском дерматита

Южнокорейские ученые выяснили, что дети, получавшие в первый год жизни продукты из меньшего числа пищевых групп, чаще сталкивались с атопическим дерматитом. Об этом сообщили «Известия» .

Исследователи под руководством специалиста Университета Кенхи в Сеуле Ким Чжу Хи проанализировали данные национальной системы медицинского страхования Южной Кореи. В работу вошли сведения о 267 935 детях, родившихся в 2009–2010 годах. Ученые оценили, продукты из скольких пищевых групп входили в их рацион к 12 месяцам, а затем сопоставили этот показатель с последующим выявлением атопического дерматита.

Всего учитывались шесть пищевых групп. Если ребенок получал продукты из нуля-двух групп, разнообразие считали низким, из трех-четырех — умеренным, из пяти-шести — высоким. К первой группе отнесли 7,6% детей, ко второй — 35,5%, к третьей — 56,8%.

По сравнению с детьми, получавшими продукты из пяти-шести пищевых групп, скорректированный показатель риска атопического дерматита был на 8% выше при низком разнообразии рациона и на 11% выше — при умеренном. Эти цифры описывают относительную разницу между группами, а не вероятность заболевания для конкретного ребенка.

Авторы обнаружили связь между разнообразием продуктов в рационе в первый год жизни и последующим риском атопического дерматита. Однако наблюдательное исследование не доказывает, что изменение питания само по себе предотвратит заболевание: на оба показателя могут влиять и другие обстоятельства. Для подтверждения результатов ученые считают необходимыми дальнейшие исследования.