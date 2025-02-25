Ученые из Университета Флиндерса: фитнес-приложения плохо влияют на здоровье

Недавнее исследование, размещенное в журнале Body Image , выявило тревожащую взаимосвязь между приложениями для фитнеса и развитием расстройств пищевого поведения, негативного восприятия своего тела и избыточных физических нагрузок.

Группа ученых из Университета Флиндерса провела анализ 38 исследований, чтобы оценить влияние использования фитнес-приложений на склонность к потере веса, чрезмерному вниманию к своему внешнему виду, подсчету калорий и интенсивным тренировкам. Результаты показали, что пользователи таких приложений чаще демонстрируют нездоровые привычки в еде и занятиях спортом, написала «Мойка78».

Специалисты отмечают, что акцент на ограничение питания в некоторых приложениях может способствовать развитию деструктивного поведения, усиливающего тревогу у пользователей, обеспокоенных своим весом или внешностью. Так, авторы исследования призвали разработчиков фитнес-приложений учитывать их потенциальное психологическое воздействие.