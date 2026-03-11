Ученые из Университета Честера выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность переломов

Ученые из Университета Честера обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность переломов, в частности, шейки бедра. Как сообщил Ridlife.ru , строгие диеты для похудения, напротив, могут ускорить разрушение костной ткани.

В ходе исследования специалисты изучили 30 научных работ, в которых участвовало более 500 тысяч человек. Выяснилось, что приверженцы средиземноморской диеты имеют на 5% меньший риск переломов. Авторы исследования связывают это с богатым составом рациона, включающего оливковое масло, овощи, рыбу и фрукты, которые обеспечивают организм кальцием, магнием и противовоспалительными веществами, укрепляющими кости, написал сайт vse42.ru.

Резкое сокращение калорийности, характерное для строгих диет, приводит к потере костной массы. При этом плотность костей практически не зависит от популярных диет, таких как кетогенная, высокобелковая или низкоуглеводная.

Учитывая, что переломы в пожилом возрасте часто приводят к инвалидности, исследователи советуют выбирать средиземноморский рацион даже во время похудения. Такой подход поможет сохранить не только стройность, но и здоровье скелета.