Ученые из Университа Южной Флориды: жизнь под водой может предотвратить болезни, связанные со старением

Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури провел на дне океана более 74 дней. Ученые этого университета заявили, что жизнь под водой может предотвратить связанные со старением болезни, сообщил сайт AP.
После выхода из своей подводной капсулы Дитури выглядел на 10 лет моложе своего возраста. Уровень холестерина у ученого снизился на 72 пункта, а показатели воспаления уменьшились вдвое. Также значительно улучшился метаболизм.
Кае сообщил сайт Neva.Today, в условиях повышенного давления клетки Дитури удваивались в течение пяти дней.
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