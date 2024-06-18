Ученые из США выяснили, что полный отказ от вредных привычек чреват для здоровья человека

Ученые из США во время проведения исследования выяснили, что полный отказ от вредных привычек может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом написал «Царьград» .

Как уточнила «Свободная пресса», у тех добровольцев, которые отказались от алкоголя недавно, ученые фиксировали снижение полезных бактерий. Кроме того, у участников эксперимента, кто не употреблял спиртные напитки на протяжении шести недель, специалисты наблюдали тревогу, бессонницу и даже депрессию.

Во время эксперимента у добровольцев проверяли состояние печени, качество сна, уровень тревожности и другие критерии.