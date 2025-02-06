Ученые из США выяснили, что почесывание места укуса может снимать воспаление и отек

Некоторые кожные заболевания, укусы насекомых и даже аллергии вызывают непреодолимое желание расчесать кожу. Многие люди испытывают на себе это явление, но мало кто задумывается о его причинах. Дерматологи и врачи других направлений из Питтсбургского университета в США решили разобраться в этом вопросе, передает сайт «7Дней» , со ссылкой на материал Naked Science.

Исследователи обнаружили, что чесание может приносить удовольствие, хотя логичнее было бы ожидать реакцию избегания, ведь расчесывание раны обычно вредит.

Ученые провели эксперименты с лабораторными мышами и выявили интересный механизм: после того как животные почесывались, у них отмечался повышенный уровень нейтрофилов — разновидности лейкоцитов. Воспаление и отек у этих мышей были намного слабее, чем у тех особей, которым не давали чесаться.

Оказалось, что при почесывании из болевых нейронов высвобождается нейропептид под названием вещество P. Это стимулирует дополнительное выделение тучных клеток, которые защищают организм от патогенов. Например, они могут снижать количество бактерий золотистого стафилококка, часто вызывающих кожные инфекции.