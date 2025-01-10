Ученые из США выяснили, что беспокойный сон может быть ранним признаком слабоумия

Ворочающиеся в постели и мечущиеся во сне люди зачастую имеют ранние признаки слабоумия или болезни Паркинсона. Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на исследование американских специалистов.
Так, у пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией зафиксировали снижение выработки дофамина из-за гибели нервных клеток, которые его производят.
Ученые из США разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта для анализа видеозаписей клинических тестов сна. Они считают, что это улучшит точность диагностики заболеваний и поможет выявлять пациентов с повышенным риском развития деменции и болезни Паркинсона.
Исследователи заявили, что точность технологии составляет 92%. Результаты научной работы опубликовали в журнале Annals of Neurology.
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