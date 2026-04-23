Ученые из США и Китая выявили связь между серотонином и возникновением шума в ушах

Международная группа ученых выявила ранее неизвестную зависимость между уровнем серотонина и шумом в ушах, известным как тиннитус. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Planet Today .

Нейробиологи из США и Китая установили, что серотонин способен влиять на тяжесть шума в ушах. В экспериментах использовались генетически модифицированные мыши, способные активировать нужные нейроны с помощью света или лекарств.

Исследователи подчеркнули, что результаты исследования помогут разграничить полезные эффекты антидепрессантов от их потенциально вредного воздействия на слух.