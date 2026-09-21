Ученые из Сямэньского университета связали снижение уровня белка менина с возрастными изменениями

Ученые из Сямэньского университета в Китае выяснили, что снижение уровня белка менина в определенных клетках мозга может быть связано с возрастными изменениями организма. Эксперименты на мышах показали, что восстановление белка помогает улучшить когнитивные функции и состояние тканей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на PLOS Biology.

Исследователи сосредоточились на гипоталамусе — участке мозга, который участвует в регуляции обмена веществ и других важных процессов. Они изучили белок менин, который помогает сдерживать воспаление в этой области.

Оказалось, что с возрастом уровень менина снижается в определенных нейронах вентромедиального гипоталамуса. Чтобы проверить, может ли потеря менина быть фактором возрастных изменений, ученые провели эксперименты на генетически модифицированных мышах. Искусственное снижение уровня белка у молодых животных привело к усилению воспаления в гипоталамусе и появлению признаков старения: уменьшению костной массы, истончению кожи, ухудшению когнитивных функций.

Руководитель исследования Лиге Ленг предположил, что снижение экспрессии менина в гипоталамусе с возрастом может быть одним из основных факторов старения. Однако ученые отмечают, что результаты экспериментов пока рассматриваются как направление для дальнейших исследований. Необходимо выяснить, почему уровень белка снижается с возрастом и могут ли подобные механизмы работать у человека.