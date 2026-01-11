Ученые из Сиднея выяснили, что западный тип питания негативно влияет на мозг

Ученые выяснили, что всего неделя питания с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара может негативно сказаться на функциях мозга и самоконтроле над аппетитом даже у молодых и здоровых людей. Об этом сообщила gazeta.spb.ru .

Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее провели эксперимент с участием 110 стройных студентов 20–23 лет. Половина участников продолжала придерживаться своего обычного рациона, а другая — перешла на высококалорийную диету с фастфудом, сладостями и бельгийскими вафлями. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

До и после эксперимента все добровольцы проходили тесты на вербальную память и оценивали свою тягу к нездоровым закускам. Выяснилось, что у группы на западной диете усиливалось желание съесть что-нибудь вредное, а также немного снижались результаты в тестах на память.

Как поясняют ученые, гиппокамп — область мозга, критически важная для памяти, — также участвует в регуляции аппетита. В норме он подавляет воспоминания о вкусе еды, когда мы сыты, помогая сопротивляться соблазнам. Нарушение его работы ослабляет этот механизм, создавая порочный круг: еда становится более желанной, что ведет к перееданию и дальнейшему ухудшению работы мозга.

Профессор Ричард Стивенсон отмечает, что в долгосрочной перспективе западная диета способствует ожирению и диабету, которые связаны со снижением когнитивных функций и риском деменции. Исследование показывает ранние когнитивные нарушения, которые подрывают самоконтроль и могут привести к более серьезным последствиям.

Профессор Рейчел Баттерхэм из Университетского колледжа Лондона назвала исследование важным шагом в понимании влияния нездорового питания на мозг человека. Она подчеркнула актуальность этой темы и необходимость дальнейших исследований.