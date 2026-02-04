Ученые из Сибири описали стратегию защиты картофеля от жары и засухи

Группа ученых из Сибири провела исследование, целью которого было выявление общих механизмов устойчивости сельскохозяйственных культур семейства Пасленовых к неблагоприятным климатическим факторам, таким как жара и засуха. Исследование проводилось специалистами Сибирского федерального университета, Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук и Новосибирского государственного университета, написали «Известия» .

Используя новейший метод глубокого анализа молекул РНК (RNA-seq), ученые изучили образцы картофеля и помидоров. Благодаря изучению особенностей молекулы РНК, которая функционирует как посредник между ДНК и белковыми структурами, специалисты сумели выявить ключевые гены и белки, влияющие на адаптацию растений к экстремальным условиям окружающей среды.

Исследование позволило составить детальные карты взаимодействий между элементами генетического материала, что дает возможность ускорить разработку высокоустойчивых сортов сельскохозяйственной продукции. Новый подход открывает перспективы для выращивания овощей и фруктов в условиях климатических изменений, вызванных глобальным потеплением. Результаты исследований представляют особый интерес для аграриев и экологов, занятых проблемой адаптации сельского хозяйства к изменению климата.