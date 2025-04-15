Ученые из Швеции: употребление сыра влияет на риск развития диабета второго типа

Ученые из Швеции выяснили, как употребление сыра влияет на риск развития диабета второго типа. Об этом сообщила Мойка78 .

Гипергликемия может вызвать долгосрочные осложнения: повреждение сосудов, нервов, почек, глаз и другие проблемы со здоровьем. Серьезные последствия включают повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. По прогнозам, к 2030 году каждый десятый взрослый человек в мире будет страдать от диабета. Одна из причин — рост числа случаев ожирения.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 26 461 человека, за которыми наблюдали с 1991 по 2020 год. Анализ показал, что высокое потребление неферментированного молока и сыра связано с развитием диабета 2-го типа у 17% участников. Добавление кисломолочных продуктов, сливок и сливочного масла в рацион помогает снизить риск заболевания.

Негативное влияние неферментированных сыров на развитие диабета сильнее проявляется у мужчин, чем у женщин. К неферментированным сырам относятся моцарелла, сливочный сыр, рикотта и маскарпоне. Чтобы снизить риск диабета, рекомендуется употреблять выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер, гауда и российские твёрдые сыры.