Ученые из Швеции: употребление сыра влияет на риск развития диабета второго типа
Ученые из Швеции выяснили, как употребление сыра влияет на риск развития диабета второго типа. Об этом сообщила Мойка78.
Гипергликемия может вызвать долгосрочные осложнения: повреждение сосудов, нервов, почек, глаз и другие проблемы со здоровьем. Серьезные последствия включают повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. По прогнозам, к 2030 году каждый десятый взрослый человек в мире будет страдать от диабета. Одна из причин — рост числа случаев ожирения.
В ходе исследования ученые проанализировали данные 26 461 человека, за которыми наблюдали с 1991 по 2020 год. Анализ показал, что высокое потребление неферментированного молока и сыра связано с развитием диабета 2-го типа у 17% участников. Добавление кисломолочных продуктов, сливок и сливочного масла в рацион помогает снизить риск заболевания.
Негативное влияние неферментированных сыров на развитие диабета сильнее проявляется у мужчин, чем у женщин. К неферментированным сырам относятся моцарелла, сливочный сыр, рикотта и маскарпоне. Чтобы снизить риск диабета, рекомендуется употреблять выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер, гауда и российские твёрдые сыры.