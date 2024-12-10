Ученые из Швеции: сладкие напитки вредят сердцу больше, чем кондитерские изделия

Сахаросодержащие напитки оказывают больше негативного воздействия на работу сердечно-сосудистой системы, чем кондитерские изделия. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета в Швеции, передает сайт infox.ru .

Специалисты изучили исследования с участием почти 70 тысяч человек. Они проанализировали три формы потребления сахара: в виде добавок, в напитках и кондитерских изделиях.

Выяснилось, что чрезмерное употребление сладких жидкостей повышает вероятность возникновения ишемического инсульта, аневризмы брюшной аорты, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. У любителей сладостей подобные риски оказались значительно ниже. Результаты научной работы опубликовали в журнале Frontiers in Public Health.