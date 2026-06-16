Ученые из Сеченовского университета выявили возрастные отличия в воспалении мозга у пациентов после инсульта

Специалисты Сеченовского университета провели исследование, целью которого было выяснить, как возраст влияет на нейровоспаление после ишемического инсульта. Этот вид инсульта возникает из-за закупорки сосуда и последующего недостатка кислорода, что приводит к гибели тканей мозга, сообщили «Известия» .

Ученые проанализировали образцы тканей головного мозга 184 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет, скончавшихся вследствие ишемического инсульта или других причин. В ходе исследования применялся комплексный анализ, который позволил отследить изменения воспалительной реакции в зоне пенумбры — области вокруг основного очага поражения — в первые дни после инсульта.

Исследование показало наличие четких возрастных различий в иммунном ответе у пациентов. У старшей возрастной группы была обнаружена нарушенная координация между сосудистыми и иммунными компонентами, а механизмы репарации запускались значительно слабее. Это может оказывать существенное влияние на процесс восстановления пациентов после перенесенного ишемического инсульта.