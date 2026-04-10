Ученые из Самары связали появление плазменных «фантомов» в Барьере Ориона с акустической неустойчивостью

Специалисты из Самарского университета имени Королева и местного филиала Физического института имени Лебедева РАН объяснили природу плазменных «фантомов» в Барьере Ориона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ученым удалось установить, какие физические процессы приводят к появлению этих необычных структур в космосе. Как рассказал заведующий кафедрой физики университета Дмитрий Завершинский, ранее российские исследователи предположили, что особый вид субструктур возникает из-за так называемой изоэнтропической, или акустической, неустойчивости.

«Мы математически доказали эту гипотезу с помощью систем газодинамических уравнений, описав наиболее вероятный механизм образования этих субструктур, наблюдаемых с помощью телескопов», — отметил эксперт.

В университете уточнили, что такая неустойчивость появляется при нарушении теплового равновесия. Если процессы нагрева и охлаждения перестают уравновешивать друг друга, даже незначительное возмущение способно вызвать мощные ударные волны, добавил «Взгляд».