Ученые из России создали новый компонент для зубных паст, способный восстанавливать эмаль

Российским ученым удалось создать новый компонент для зубных паст, способный восстанавливать зубную эмаль. Исследованиями занимались ученые из Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, написал RT .

Специалисты протестировали соединение на предмет эффективности и безопасности. По их словам, оно может стать нетоксичной альтернативой фтору, который сегодня добавляется во многие средства для гигиены. Добавка создана на основе предшественника костной ткани — октакальций фосфата (ОКФ).

На сегодняшний день ОКФ рассматривается учеными как перспективный материал для остеопластики — восстановления утраченной костной ткани. Авторы работы получили стабильные формы ОКФ, которые сохраняют свои свойства в зубной пасте до окончания срока ее годности.